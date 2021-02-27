Телеведущий Владимир Остапчук попал в импровизированное отделение полиции
Как передает Politeka.net, кадры допроса шоумен опубликовал на своей страничке в Instagram.
"Ночные пытки! Печерское РОВД во главе с Викторовной", - говорится в подписи к видео.
Хоть задержание и было разыграно семейной парой, кадры все равно получились довольно забавными.
"Владимир, у меня к вам очень серьезный вопрос: вы ели сегодня десерт?", - начала допрос возлюбленная шоумена.
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Остапчук ей подыграл:
"О Господи, не светите в лицо! Я все скажу. Да, простите. 15 суток", - ответил Владимир, подставив руки под наручники.
Напомним, 33-летняя юрист Кристина Горняк и телеведущий Владимир Остапчук поженились осенью прошлого года. Церемония бракосочетания состоялась 15 октября.
О помолвке пары стало известно в августе этого года. Владимир сделал предложение Кристине в день годовщины знакомства во время романтического путешествия.
Напомним, что жена Остапчука на пляже засветила пикантные места, позволив ветру задрать накидку: "Женщина-картинка".
Как сообщала Politeka, бездетная жена Остапчука ошеломила откровением: «Женщина выгорает или становится пустой, если…».
Также Politeka писала, что жена Остапчука без капли смущения показала себя без одежды, лишив слов даже мужа: "Уф, горячо".