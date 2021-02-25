Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука показала себя в ванной, впечатлив поклонников

Кристина Горняк взбудоражила своих подписчиков откровенным снимком на ночь глядя. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Инстаграм красотки.

По всей видимости, жена ведущего решила показать, как расслабляется перед сном. Так, на фото Горняк с удовольствием нежится в ванной, наполненной пеной. Красотка, предусмотрительно отвернувшись от камеры, без стеснения демонстрирует обнаженную спину с капельками воды. Внимательные поклонники тут же заметили на ней белый след от купальника.

Горняк на фото задумчиво облокотилась на одну руку и смотрит на белую стену. Рядом с ней можно заметить полный бокал.

«Добрый вечер! Извините, что я к вам спиной, развернуться не рискнула! Зачем мне 500 К подписчиков!?», - с юмором поинтересовалась у поклонников Горняк.

В комментариях тут же принялись обсуждать ее новое жаркое фото. Не прошел мимо поста и муж Кристины: Остапчук оставил в комментариях смайлики с каплями воды.

«Огонь», «Когда-то мне умный человек сказал: люди всегда будут говорить!», «Огня в ленту», «Уф, горячо», «Вау белая полоса, которую мы заслужили», «развернулась было бы сразу 500», «Красивая!», «Очень красиво и нежно», - пишут люди.

Напомним, что Остапчук с косой "слился" в страстном поцелуе с участником шоу "Маска": "Тьфу блин, мужчина в женской...".

Также Politeka писала, что раздетый Остапчук показал, как получает райское наслаждение на Мальдивах: «Экстаз».