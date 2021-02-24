Владимир Остапчук взвыл после издевательств изящной Шоптенко

Как передает Politeka.net в своем сторис на Instagram известный шоумен Владимир Остапчук показал несколько видео на которых Алена Шоптенко, известная участница танцевального шоу "Танці з зірками" учит его танцам.

Видео было снято для программы "Зірковий шлях". Сперва Владимир показал, как они вместе с Аленой готовят блинчики. Владимир веселый и беззаботный проел глаза и рот своему блинчику и накинул его на лицо, скандируя "Маску-маску-маску".

"Потом все в тумане", - прокомментировал Остапчук видео с блинчиками. Но следующее видео изумило поклонников Владимира. Маленькая Алена Шоптенко заставила буквально взвыть известного телеведущего. Все дело в том, что Алена показала несколько танцевальных па, на которых нужно было вилять бедрами, и делать это на каблуках.

Владимир надел ботильоны на каблуке черного цвета и прошелся, пытаясь успеть правильно вильнуть бедрами, и уже радостно закричал "Е-е-е",и захлопал в ладоши, однако Алена не отпускала ведущего, она решила что нужно несколько движений объединить: "А теперь", - начала танцовщица….

Однако Остапчук не выдержал, он скорее оперся о подоконник, и почти упал на колени: "Ой, не можу, більше, не можу…", - на этом видео мучений Остапчука закончилось.

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