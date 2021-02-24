Владимир Остапчук взвыл после издевательств изящной Шоптенко
Как передает Politeka.net в своем сторис на Instagram известный шоумен Владимир Остапчук показал несколько видео на которых Алена Шоптенко, известная участница танцевального шоу "Танці з зірками" учит его танцам.
Видео было снято для программы "Зірковий шлях". Сперва Владимир показал, как они вместе с Аленой готовят блинчики. Владимир веселый и беззаботный проел глаза и рот своему блинчику и накинул его на лицо, скандируя "Маску-маску-маску".
"Потом все в тумане", - прокомментировал Остапчук видео с блинчиками. Но следующее видео изумило поклонников Владимира. Маленькая Алена Шоптенко заставила буквально взвыть известного телеведущего. Все дело в том, что Алена показала несколько танцевальных па, на которых нужно было вилять бедрами, и делать это на каблуках.
Горе пришло в семью экс-мужа Королевой Николаева, что известно: "Жутко это писать, но..."
Никитюк обескуражила видом в майке-алкоголичке, такой Лесю еще не видели: "Проспала..."
Победитель «Танців з зірками» в коротких трусах заставил Каменских понервничать: «Как тебе такая трансформация?»
Муж Сумской Борисюк внезапно "поднял" руку на супругу, кадры: "Боже, Виталий, я боюсь вас"
57-летний муж Сумской Борисюк признался, что думает о Кароль и зачем пришел на "Голос країни": "Проклятая..."
Владимир надел ботильоны на каблуке черного цвета и прошелся, пытаясь успеть правильно вильнуть бедрами, и уже радостно закричал "Е-е-е",и захлопал в ладоши, однако Алена не отпускала ведущего, она решила что нужно несколько движений объединить: "А теперь", - начала танцовщица….
Однако Остапчук не выдержал, он скорее оперся о подоконник, и почти упал на колени: "Ой, не можу, більше, не можу…", - на этом видео мучений Остапчука закончилось.
Напомним, что Полякова после скандала с Кароль и Камалией поиздевалась над Остапчуком: "На должность нового коня"
Как сообщала Politeka, жена Остапчука на пляже засветила пикантные места, позволив ветру задрать накидку: "Женщина-картинка".
Также Politeka писала, что скандальный Остапчук ошарашил признанием, когда уйдет в политику: "Как Скичко..."