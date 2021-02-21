Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала об изменах

Кристина опубликовала снимок, скорее всего себя, где видны только ножки и фотоаппарат. Красотка была босой, позируя на песке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку наменитости.

"Как вы относитесь к измене любимого человека? Простили бы любимого", - написала одна из фанаток Кристине.

"Очень много такого плана вопросов. Я так поняла, что это больной мозоль у многих девушек", - написала жена Остапчука.

"Но тема действительно сложная. Зная себя, если бы я точно знала, что была измена, то на данном этапе жизни мой ответ "простила бы, но продолжила жизнь без предателя", - рассказала свое отношение к изменам Кристина.

Еще один фанат восхитился фигурой девушки и спросил, каким спортом занимается Кристина.

"Стыдно сказать, что сейчас уже как год никаким((( Держусь на том, что дал Бог", - написала в ответе красотка.

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На фото Кристина показала совместный обед с Владимиром. Парочка сидела в одном из заведений, устроив небольшую трапезу. Девушка отметила, что после обеда она расстанется с Остапчуком на сутки, так как уедет к маме.

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