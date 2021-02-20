"Зачем создавать то, что будет в тягость?"

Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк откровенно призналась, насколько для нее важен достаток мужа

В свое время, отношения Остапчука и Горняк вызвали бурный скандал, ведь именно к молодому нотариусу ведущий ушел от своей бывшей жены, с которой они воспитывали двоих детей. Впрочем, пара старается не реагировать на злонамеренные слухи и всячески демонстрирует свое семейное счастье.

Однако, Горняк призналась, что в отношениях с новым мужем для нее немаловажную роль играет его достаток. Об этом она рассказала в своем Инстаграм в ответ на вопрос от подписчика.

«Если бы Вова не мог обеспечивать семью, вышли бы за него?», - поинтересовались у Кристины.

Она ответила, что в тяжелые периоды в жизни всегда готова будет поддержать дорого ей человека.

«В жизни у человека бывают разные моменты, можно потерять работу и т.д. И в такие моменты важна поддержка. Подать руку помощи», - подчеркнула Горняк.

В то же время, красотка признала, что не видит смысла выходить замуж за мужчину который изначально не в состоянии обеспечить семью.

«Именно выйти за человека, который не может обеспечить семью – зачем? Зачем создавать то, что будет в тягость? И не только женщине, а и мужчине? С милым рай в шалаше? Не думаю, что это рай», - довольно резко написала жена Остапчука.

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