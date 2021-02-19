Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук показал фанатам в какую беду попал

Как передает Politeka.net, у себя в сторис Инстаграм ведущий шоу "Маска" опубликовал несколько видео своей настоящей проблемы, которая произошла пока ведущий был на отдыхе. Речь идет о машине Остапчука, которую буквально завалило снегом.

На видео Остапчук подошел к автомобилю, который был буквально закован в снега. В течение всего времени, пока звездный ведущий нежился на море со своей молодой женой, его автомобиль засыпало снегами, которые прошли последние недели в Украине.

"Вова, копай", - подзадорил сам себя ведущий, и направился к авто. Зрелище не из приятных, одну сторону автомобиля засыпало под самый капот, однако со стороны водителя к машине можно было подобраться.

Он решил сперва завести машину, а уже после – раскапывать ее. Это ему удалось. Веселый Остапчук, врубил хит Натальи Могилевской: "Я завелась, останови меня" и отправился махать лопатой.

Следующее видео уже о том, что мужчина раскопал таки свою белоснежную "лялю". Однако не сам, а с помощью парня, который предложил свою помощь.

"В общем, ребятки, Остапчук разгреб машину, но не сам. Вот этот мне парень помог. Тебе можно вообще сниматься? Ты не по программе защиты свидетелей, нет?"

Немного смущенный паренек, сказал, что ему наверное можно сниматься, и подарил поклонникам Остапчука прелестную улыбку.

"Я разгреблась, останови меня", - уже в лучшем настроении подписал свое видео Володя, и показал своего помощника.

Также Остапчук прокомментировал случившееся: "Верьте в хороших людей".

Напомним, что разъяренная жена Остапчука сверкнула ягодицами на весь экран: "Мужу схватить есть за что!".

Портал Pоliteka писал, что бесстыжая жена Остапчука в одном халатике подразнила жаркими видами с Мальдив: "Это был кайф".

Также на сайте Politeka рассказывали, что ведущий шоу «Маска» Остапчук показал пузатенькую жену, наделав шуму в сети: «Это все на Мальдивах беременеют?».