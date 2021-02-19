Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук разоткровенничался с поклонниками

Как передает Politeka.net, у себя в сторис Инстаграм мужчина опубликовал фото с отдыха, и ответил на интересующие поклонников вопросы. Телеведущий в полосатой рубашке и синих шортах приподнял шляпу в руке, сидя на пирсе с видом на голубую лагуну моря. Голубой океан, чистое небо и гряда домиков, размещенных на сваях.

В традиционной рубрике вопросики, известный телеведущий ответил на вопросы своих фанатов. Так стало известно, на кого учился Владимир и работал ли когда-нибудь по специальности.

Знаменитый ведущий заявил, что имеет педагогическое образование преподавателя английского языка. Владимир признался, что после учебы преподавательской деятельностью занимался только год в университете.

Также Владимир рассказал о том, что со своей бывшей женой, не поддерживает дружеские отношения. Его ответ был более чем лаконичен «Нет!»

Любопытные фанаты попросили Владимира показать первое фото с Кристиной, как пары, когда об этом еще никто не знал. Просьбу поклонников ведущий также попытался выполнить, уточнив, что первое найти не смог, но то, что показал, одно из многих.

Напомним, что бесстыжая жена Остапчука в одном халатике подразнила жаркими видами с Мальдив: "Это был кайф".

Ранее Politeka писала, что разъяренная жена Остапчука сверкнула ягодицами на весь экран.

Также на сайте Politeka мы рассказывали, что ведущий шоу «Маска» Остапчук показал пузатенькую жену, наделав шуму в сети.