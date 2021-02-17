Владимир Остапчук решил начать день с "разборок" - его новой жене Кристине Горняк не позавидуешь

Как передает Politeka.net, 36-летний шоумен опубликовал новые кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показал забавную "ссору" с супругой.

Как известно, парочка провела незабываемый отпуск на Мальдивах и буквально день назад вылетели домой. Владимир, судя по всему, еще мыслями на курорте, поэтому продолжает делиться кадрами с отдыха.

Пожив некоторое время в домике на воде, они с Кристиной перебрались на сушу - вилла утопала в экзотической зелени, а до океана было рукой подать.

На кадрах, Остапчук предстал в доме, тогда как его жена стояла снаружи за закрытыми стекляными дверями. Девушка в бежевой тунике и белых бермудах сложила ладони таким образом, чтобы было легче всматриваться, что там происходит внутри. Владимир с камерой подошел впритык к ней и грозно спросил: "Где ходила всю ночь? Туда и возвращайся!".

"Провинившаяся" Кристина с умоляющим взглядом постучала ладонями по стеклу и начала строить забавные рожицы.

"Что? Хочется уже домой, да?", - уточнил у нее "бессердечный" муж.

Чем закончилась история неизвестно, Владимир так и не покзал, пустил ли он возлюбленную на порог дома.

"В нашей семье без юмора никак. Сегодня будет офигенный день", - подписал, в итоге, телеведущий.

Ранее мы рассказывали, как Остапчук с женой после текилы предались разврату прямо на пляже. Пара слилась в страстном танце. В один момент Владимир лихо подхватил Кристину на руки. На последних секундах ролика творилась уже какая-то "вакханалия": Остапчук упал на колени, тряся плечами, тогда как его избранница на заднем фоне пыталась делать тверк.

Напомним, раздетый Остапчук показал, как получает райское наслаждение на Мальдивах: «Экстаз»

А еще Politeka писала, жена Остапчука блеснула самими пикантными деталями в мокром купальнике: "Неслучайные мысли..."

Также Politeka сообщала, что Остапчук ошеломил кадрами с акулами и летучими собаками, отпуск становится опасным