Украинский телеведущий Владимир Остапчук показал, как наслаждается отдыхом на Мальдивах
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм мужчина опубликовал фото с отдыха. Раздетый телеведущий лежал на шезлонге, спрятав лицо под шляпой. Он держал в руках телефон. Рядом с шезлонгом стоял недопитый коктейль. Но самым прекрасным в снимке был вид, который развернулся за спиной телеведущего. Голубой океан, чистое небо и белый песочек – настоящее райское наслаждение.
«S.O.L.O.», - подписал фото телеведущий.
В комментариях ему оставили массу приятных отзывов.
«Сейчас бы туда, а не нашу зиму наблюдать», «Экстаз», «Вова, надо немножко поправиться! Плечи будут красиво смотреться», «Красивенное фото», - пишут пользователи сети.
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Как известно, Владимир Остапчук вместе со своей женой Кристиной уже вторую неделю отдыхают на Мальдивах. Парочка активно делится фотографиями и видео, рассказывая о преимуществах и недостатках отдыха на райских островах. Стоит отметить, что звездное семейство прекрасно проводит время. Похоже, им не скучно друг с другом.
Ранее мы писали, что Владимир и Кристина поздравили поклонников с Днем Святого Валентина, опубликовав яркий совместный снимок.
Напомним, что покрасневший Остапчук попал в неприятности на Мальдивах, жена не сдержалась: "Что, не нравится?".
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