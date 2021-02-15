Відомий український телеведучий Володимир Остапчук показав образ для шоу "Маска"

На кадрах Володимир позував у прозорій сукні та білій перуці з косою. Остапчук стояв біля чоловіка в масці з мікрофоном, який презентував для "королеви Ельзи" золотисту троянду. Після цього Володимир чмокнув в щічку за презент. Кадри вийшли провокаційними і дуже кумедними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися ролик більше 5 тисяч разів і написали коментарі:

"Краща версія Ельзи", " познущалися над бідним ведучим... Таке шикарне плаття"," Остапчук, красуня наша"," я одна ржу, коли бачу Остапчука в образі Ельзи"," а йому йде такий образ, красуня"," мені голос маски на Кензова схожий", "Остапчук, настрій 200%," Ельза прекрасна і косичка дуже йде", " що тут можна сказати? Прекрасна Ельза!", "Тьху, блін.. чоловік в жіночому одязі викликає огиду неймовірне".

Ми писали, що телеведучий Володимир Остапчук опублікував романтичні кадри з відпочинку.

Як відомо, зараз він зі своєю дружиною Христиною Гірник відпочиває на Мальдівах і активно ділиться з фоловерами цікавими фото і відео. На честь свята Святого Валентина шоумен вирішив привітати своїх шанувальників зі святом.

Нагадаємо, почервонілий Остапчук потрапив у неприємності на Мальдівах, дружина не стрималася

А ще Politeka писала, що дружина Остапчука взяла на Мальдіви гору купальників, примірявши кожен з них

Також Politeka повідомляла, що Остапчук напередодні свята розповів українкам, як треба радувати чоловіків



