Известный украинский шоумен и ведущий шоу «Маска» Владимир Остапчук показал, как отдыхает с женой на пляже
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Остапчука в соцсети.
Так, на странице Остапчука появилось видео, как жена Кристина "заиграет" к мужу.
"Ути-пути, ути-пути", - говорит женщина, гладя щеки мужчине.
Он никак на это не реагирует и даже показательно делает недовольное лицо.
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"Что, не нравится?" - в шутку обижается женщина.
При этом можно заметить, что у Остапчука уже "подгорело" лицо от пребывания на солнце.
"Когда жена заиграет, а тебе не нравится", - написал он.
Еще одну сторис он подписал "Когда случайно выбрал режим well done", очевидно, намекая на свое покрасневшее тело и сравнивая его с максимальным уровнем готовности мяса.
Также Остапчук рассказал об интересном существе, которое они с женой "встретили" на Мальдивах.
"Напали на какую-то тварь... Похоже на такую длинную какашку... И вот уже подписчики написали, что это морской огурец", - поделился шоумен.
Как известно, сейчас пара отдыхает на Мальдивах и активно делится с фолловерами интересными фото и видео.
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