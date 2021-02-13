Пара активно делится видео и фото с отдыха

Известный украинский шоумен и ведущий шоу «Маска» Владимир Остапчук показал, как отдыхает с женой на пляже

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Остапчука в соцсети.

Так, на странице Остапчука появилось видео, как жена Кристина "заиграет" к мужу.

"Ути-пути, ути-пути", - говорит женщина, гладя щеки мужчине.

Он никак на это не реагирует и даже показательно делает недовольное лицо.

"Что, не нравится?" - в шутку обижается женщина.

При этом можно заметить, что у Остапчука уже "подгорело" лицо от пребывания на солнце.

"Когда жена заиграет, а тебе не нравится", - написал он.

Еще одну сторис он подписал "Когда случайно выбрал режим well done", очевидно, намекая на свое покрасневшее тело и сравнивая его с максимальным уровнем готовности мяса.

Также Остапчук рассказал об интересном существе, которое они с женой "встретили" на Мальдивах.

"Напали на какую-то тварь... Похоже на такую длинную какашку... И вот уже подписчики написали, что это морской огурец", - поделился шоумен.

Как известно, сейчас пара отдыхает на Мальдивах и активно делится с фолловерами интересными фото и видео.

Напомним, Остапчук в парике и полупрозрачном корсете поразил снимком с подросшими детьми: "когда ты и папа, и...".

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