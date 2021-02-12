Телеведущий Владимир Остапчук и его новая возлюбленная Кристина Горняк знают толк в развлечениях
Как передает Politeka.net, 36-летний шоумен опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, в котором показал, как они с женой отжигают во время отпуска на Мальдивах (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, на кадрах сначала предстала одна Кристина. Девушка была в белом бикини и парео из "сеточки". Вызывающе виляя бедрами под латиноамериканскую музыку, красотка взбудоражила мужа, что тот, бросив, камеру, поспешил присоединиться к ней. И тогда уже они оба слились в страстном танце. В один момент Остапчук лихо подхватил жену на руки, покрутившись вокруг своей оси. На пследних секундах ролика творилась уже какая-то "вакханалия": телеведущий упал на колени, тряся плечами, тогда как Горняк на заднем фоне пыталась двигаться в стиле "тверк".
"Текила, я люблю тебя, танцуй 🔥", - подпись к кадрам все объясняет.
Пользователи кинулись комментировать увиденное. Большинство пришли в восторг, правда, некоторые пожурили парочку за слишком дерзкое поведение.
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