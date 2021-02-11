Кристина Горняк, жена Владимира Остапчука, показала, как проходит отдых на Мальдивах
На фото звезда позировала в розовом бикини, сидя на подстилке на пляже. Известно, что Кристина сейчас отдыхает на Мальдивах и активно делится фотографиями с отпуска. Горняк дополнила образ стильными очками, а в руках держала бокал с шампанским. Рядом с женой Остапчука можно увидеть целую бутылку напитка. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Какое первое на ум приходит название у вас к этой фотографии?
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Включайте фантазию", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:
"Смотрю на киви", "Жизнь в удовольствие", "Жизнь удалась", "Рай", "Мальдивская дива", "Под жарким солнцем, в гостях у вечного лета", "Могу себе позволить", "Океанская любовь", "Наслаждение", "Гармония", "И тут Кристина задумалась : Эх, Жаль что пахлаву здесь не носят", "Подбухиваю и не парюсь что в Украине снежная буря"
Мы писали, что новая жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк продолжает делиться подробностями их приключений на экзотических Мальдивах.
Так, Кристина в розовом платье с цветочным принтом сначала предстала идущей по деревянному мостику в водной части отеля. Девушка сразу предупредила, почему сегодня будет показывать себя только в правый профиль.
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