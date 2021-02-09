Украинский телеведущий Владимир Остапчук с женой Кристиной Горняк отправились на отдых на Мальдивы

Пара радует поклонников снимками с островов, передает Politeka.net. В этот раз пара даже сделала довольно пикантное фото.

В кадре предстал, вероятно, полностью обнаженный телеведущий. Глаза Владимира были скрыты за темными очками. Он улыбался, а на фоне можно заметить завораживающую природу.

Кристина вытянула руку, в которой зажала киви. Тем самым девушка закрыла самые интимные части тела звезды телевидения.

"А какой ты фрукт?) Пиши в комментах свой любимый🔥", - написал Остапчук.

За 40 минут пост собрал более 7000 лайков и много комментариев.

"Блин, какой то киви волосатый. Или то не киви😂", "Видно, что там не холодно! Киви большой", "Что-то исхудал", "Полякова обзавидуется😂", "Немного откровенно как для публичной личности", "Вова и вот как после этой фотографии мне кушать свой любимый киви.🙈🤭", "Ума нет)))", "Надо было брать дрон, однозначно 😂👏", "Жесть, для чего такое фото?", "Вова-перчик", "Капец срамота!! Можно было только жене это показывать?", "Банан лучше здесь подходит 🔥😂", "Не на что смотреть, кроме киви)!", - написали пользователи сети.

Напомним, Владимир Остапчук выложил в сториз романтичное видео речной прогулки на яхте. Ведущий в розовой рубашке и шортах в тон и его возлюбленная замерли на носу судна, сплели пальцы на руках и подняли их высоко. Также звезда ответила на вопрос об отношениях.

Напомним, что Остапчук с женой попали в опасность по дороге на Мальдивы, пугающие кадры: "Молилась всю дорогу…".

Ранее портал Politeka писал, что Полякова, жена Павлика, Остапчук и другие звезды, опозорившиеся из-за дерзких слов: "самые неловкие моменты".

Также на портале Politeka мы сообщали, что игривая жена Остапчука взвинтила мужа прямо в аэропорту, кадры утех: "Сейчас порву...".