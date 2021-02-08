Украинский телеведущий Владимир Остапчук вместе с женой Кристиной попали в сложную ситуацию на Мальдивах

Как передает Politeka.net, об этом звездная парочка рассказала у себя в Инстаграм. Телеведущий снимал все этапы перелета с Украины на райские острова, включая многочисленные пересадки. Как оказалось, добираться на остров, где остановятся молодые, им нужно было на катере. Проблема заключалась в том, что прилетели они в назначенное место поздно ночью.

Остапчук снял видео, на котором видно, что катер гонит со страшной скоростью. Они с женой сильно испугались, не ожидая такого поворота событий.

«Ребят, это очень страшно. Я не знаю, сколько километров в час он едет, но это полная ночь и мы реально испугались…Кристина сидела и молилась всю дорогу», - подписал видео Остапчук.

Кристина, в свою очередь, рассказала, что их поездка на опасном катере длилась всего 15 минут, но она не ожидала, что это будет так страшно.

Стоит отметить, что все закончилось для звездной пары хорошо. Они благополучно добрались на Мальдивы, где запланировали прекрасный отдых. Сразу по приезду парочка заказала шампанское и экзотические фрукты.

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