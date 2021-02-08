Телеведучий Володимир Остапчук і його нова дружина Христина Горняк вирушили на Мальдіви
Як передає Politeka.net, 33-річна Горняк опублікувала серію цікавих "сторіз" в Instagram, на яких показала себе з чоловіком в аеропорту.
Парочка вирішила розважитися в очікуванні рейсу незвичайним способом.
Так, вони сиділи за столиком в кафе, коли Христина зробила несподівану пропозицію, від якої Володимир не зміг відмовитися. Виявляється, у неї є особливе вміння, яким дівчина не забула скористатися нагодою, щоб похвалитися.
За словами Горняк, їм летіти до наступної пересадки 5 годин, і у неї є план, як "порвати Вову".
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"Тут їмо і п'ємо... І я кажу Вові, ми взяли з собою карти, і що я тебе зараз порву в дурника. Тому що у мене дуже хороша школа - бабуся і дідусь. Посперечаємося?", - заявила за кадром дружина Остапчука.
"Звісно... Голою вийдеш взагалі з літака!", - різко відреагував той, натякнувши на свою перемогу.
"А ми що - на роздягання?..", - збентежено перепитала у нього Христина.
На жаль, чим закінчилися їхні забави, історія замовчує.
Кадрами подорожі у своєму Instagram ділився й сам Остапчук. Ведучий показав публіці, як складає валізи і що в них.
"Так, роднульки. Ви просили мене зробити огляд валізи, що ж ми беремо з собою у відпустку", - розповів шоумен, продемонструвавши вміст сумок. У них виявилися одяг, легкі снеки та речі для розваг.
Крім того, Володимир зняв себе з дружиною безпосередньо вже в літаку. Для подорожі зірка вибрав картатий костюм, як з фільму "Джентельмени", а його дружина була в стильному синьому худі.
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