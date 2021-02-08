Телеведучий Володимир Остапчук і його нова дружина Христина Горняк вирушили на Мальдіви

Як передає Politeka.net, 33-річна Горняк опублікувала серію цікавих "сторіз" в Instagram, на яких показала себе з чоловіком в аеропорту.

Парочка вирішила розважитися в очікуванні рейсу незвичайним способом.

Так, вони сиділи за столиком в кафе, коли Христина зробила несподівану пропозицію, від якої Володимир не зміг відмовитися. Виявляється, у неї є особливе вміння, яким дівчина не забула скористатися нагодою, щоб похвалитися.

За словами Горняк, їм летіти до наступної пересадки 5 годин, і у неї є план, як "порвати Вову".

"Тут їмо і п'ємо... І я кажу Вові, ми взяли з собою карти, і що я тебе зараз порву в дурника. Тому що у мене дуже хороша школа - бабуся і дідусь. Посперечаємося?", - заявила за кадром дружина Остапчука.

"Звісно... Голою вийдеш взагалі з літака!", - різко відреагував той, натякнувши на свою перемогу.

"А ми що - на роздягання?..", - збентежено перепитала у нього Христина.

На жаль, чим закінчилися їхні забави, історія замовчує.

Кадрами подорожі у своєму Instagram ділився й сам Остапчук. Ведучий показав публіці, як складає валізи і що в них.

"Так, роднульки. Ви просили мене зробити огляд валізи, що ж ми беремо з собою у відпустку", - розповів шоумен, продемонструвавши вміст сумок. У них виявилися одяг, легкі снеки та речі для розваг.

Крім того, Володимир зняв себе з дружиною безпосередньо вже в літаку. Для подорожі зірка вибрав картатий костюм, як з фільму "Джентельмени", а його дружина була в стильному синьому худі.

Нагадаємо, що гостра на язик дружина Остапчука втомилася мовчати і жорстко приділила злостивців: "зустрінемося!»

Як повідомляла Politeka, скандальний Остапчук показав дочку, що підросла, і розповів про сімейні проблеми: "на жаль…»

Також Politeka писала, що дружина Остапчука в кокетливій піжамці заспівала у ванній, як Вітні Х'юстон: "Життя прекрасне!".