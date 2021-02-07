Популярный украинский ведущий Владимир Остапчук показал, как они с женой готовятся к отлету из Украины

Артист поделился новыми кадрами в своем Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, Остапчук сообщил, что они с Кристиной Горняк собираются на отдых. В своих видео он не раскрыл, куда они летят, однако, судя по легкой одежде в чемоданах, этот будет какой-то жаркий курорт.

Остапчук показал, что они с женой берут с собой на отдых.

«Так, роднульки. Вы просили меня сделать обзорчик чемодана, что же мы берем с собой в отпуск», - рассказал шоумен, демонстрируя содержимое своих чемоданов. В них оказалась одежда, легкие снеки и вещи для развлечений.

Затем Остапчук показал, как они с женой прибыли в «Борисполь». При этом, Горняк явно веселилась и шла по аэропорту, забавно пританцовывая.

«Наконец-то танцующий нотариус снова в деле! Чтобы вы понимали, в «Борисполе» вообще нет людей! Я такого вообще никогда не видел», - отметил ведущий.

В аэропорту действительно немноголюдно, судя по его видео.

Затем ведущий показал, как они с супругой перекусывают и выпивают перед полетом. Судя по всему, впереди их ждет отпуск, полный впечатлений.

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