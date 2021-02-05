Ведущий популярного шоу "Маска" Владимир Остапчук рассказал о семейных проблемах

Как сообщает Politeka.net, он выложил короткое видео на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Остапчук записал видео со своей семилетней дочкой Эмилией.

Также Владимр Остапчук объяснил, почему редко видится со своими детьми.

«Много кто написал по поводу того, почему я вижусь с детьми только в школе и садике. Отвечаю сразу, что это не мое решение. К сожалению. Я бы сразу проводил с ними и выходные, и все остальное. У меня есть только законные какие-то пути, чтобы видеться с детьми в нормальном графике. Но пока это так. И, к сожалению, это не от меня зависит. Я не хочу никаких сканалов, никаких выяснения отношений… Но конечно же добиваться того, чтобы дети были со мной, я всегда буду.

Напомним, Владимир Остапчук более года назад развелся со своей женой Еленой Войченко. После расставания пара осталась в плохих отношениях. Телеведущий решулярно жалдуется, что бывшая супруга не позволяет ему часто видеться с детьми: с 7-летней дочерью Эмилией и 2-летним сыном Эваном.

Напомним, Остапчук раскрыл тяжелые последствия перенесенного коронавируса: "Уже несколько месяцев...".

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