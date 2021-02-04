Ведущий популярного шоу «Маска» Владимир Остапчук рассказал о ЧП, которое у него произошло
Как сообщает Politeka.net, шоумен показал кадры в сторис своего Инстаграм.
Остапчук записал видео на автомобильной стоянке.
«В общем, вечер перестает быть томным. Якась па*ла помяла дверь. Мотаюсь по страховой», - рассказал телеведущий.
При этом она показал, как измеряют вмятину на дверях черного Range Rover.
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Напомним, ранее Остапчук подарил такое авто своей новой жене Кристине Горняк.
«Это была ее мечта. Когда-то она мне рассказывала, что хотела себе Range Rover. Всегда, последние лет десять или сколько. Конечно же, я прислушиваюсь к ее пожеланиям и мечтам и по возможности стараюсь их исполнять», – рассказывал он.
Кристина призаналсь, что такое авто действительно было ее давней мечтой.
«Это был очень классный сюрприз. Я очень мечтала о таком авто, и он исполнил мою мечту. Завязал мне глаза, привез туда, там были фейерверки. Черное авто и такой огромный красный бант. Все по классике», – говорила Кристина Горняк.
Стоимость такого внедорожника составляет 1,4 миллиона гривен.
Напомним, Остапчук раскрыл тяжелые последствия перенесенного коронавируса: "Уже несколько месяцев...".
Как сообщала Politeka, Остапчук покорил голливудским образом в "Маске", таким его еще не видели.
Также Politeka писала, что скандальный Остапчук показал, как подрос его сын, с которым ему не дают общаться: "Похож на папу?".