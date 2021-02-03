Известный украинский ведущий Владимир Остапчук показал, как веселится со своим маленьким сыном

Как сообщает Politeka.net, шоумен растрогал поклонников новым видео, которым он поделился в своем Инстаграм.

Так, Остапчук показал, как проводит время со своим двухлетним сыном Эваном. На видео ведущий предлагает сыну сказать всем привет. Маленький Эван мило исполняет его просьбу, а затем показывает отцу язык.

Выходка сына рассмешила ведущего, после чего он показал ему язык в ответ.

«Эван передает всем привет», - написал Остапчук в подписи к видео.

В комментариях тут же принялись обсуждать новый пост ведущего. При этом они не могли не вспомнить его скандальное расставание с матерью его детей, Еленой Войченко.

«Как можно променять ребенка, просто на другую женщину. Я не понимаю, думаю и вы Вова когда-то об этом пожалеете. Ребенку нужен отец», - написала в комментарии украинка.

На это ведущий ответил, что не собирается бросать своих детей.

«Я не бросил семью, мы с бывшей женой закончили то, что себя исчерпало. Детей я не брошу никогда. И даже сейчас, когда приходится их видеть на переменках в школе и садике я уверен - благоразумие победит и у детей как и прежде будет ручка для папы и ручка для мамы», - написал Остапчук.

Отметим, что ранее ведущий, который ушел от Войченко к другой, жаловался на то, что бывшая жена якобы не дает ему видеться с детьми. Та, в свою очередь, обвиняла его в неуплате алиментов.

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