Украинский телеведущий Владимир Остапчук показал новый образ, который примерил на популярном шоу "Маска"

Как сообщает Politeka.net, он регулярно делится кадрами со съемок проекта на своей странице в соцсети "Инстаграм". На этот раз знаменитость выложил в сториз фото в старинном костюме с вышитым сюртуком и серой рубашкой с узорами. Владимир Остапчук также надел перчатку на одну руку и парик с косичкой.

Телеведущий появился на сцене шоу "Маска" с крупной статуей журавля в руке, которую поднял за ножку выше собственной головы. Шоумен предложил угадать образ, а через некоторое время опубликовал в сториз кадр с Брэдом Питтом и Томом Крузом из голливудского фильма "Интервью с вампиром" и поинтересовался, на кого больше похож. Большинство поклонников пришли к выводу, что в таком костюме Владимир - вылитый Брэд Питт.

Ранее Остапчук примерил образ Супермена в обтягивающем синем костюме с рельефными мускулами. Он появился на сцене в сопровождении охранников, которые демонстративно развевали красный плащ за спиной ведущего.

«Вопрос девочкам! Что для Вас мужская суперсила?», - поинтересовался Владимир. Многие поклонники пришли в восторг от внешнего вида звезды и оставили ему много приятных комментариев. Многим уже не терпится разглядеть ведущего во всей красе в следующем выпуске шоу "Маска".

Напомним, что раздетая жена Владимира Остапчука понежилась под струями воды, показав, чем соблазняет ведущего: "Доброе утро".

Также Politeka писала, что жена Владимира Остапчука удивила умениями на кухне, досталось и отцу шоумена: "Значит так, я...".

А еще Politeka сообщала, что беда случилась с Остапчуком из-за алкоголя, ведущий угодил в больницу: "У меня отвалился...".