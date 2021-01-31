Шоумен и телеведущий Владимир Остапчук попал в больницу

Как передает Politeka.net, кадры из-под здания медучреждения артист опубликовал на своей страничке в Instagram.



По его словам, все произошло после того, как он выпил пива с орешками.



"У меня планы наполеоновские. Я сейчас стою под клиникой, потому что у меня отвалился замочек из-за того, что я ел орехи. Сейчас мне все быстренько пофиксят, а потом я жду в гости к нам с Кристиной моего папу", - рассказал телеведущий.

Судя по последующим снимкам, все прошло так, как и предполагал Остапчук. На опубликованном кадре он предстал уже улыбаясь на камеру.





Ранее Остапчук признался, что наладить отношения с бывшей супругой Еленой Войченко не удалось, но все еще не может проводить время с детьми – дочерью Эмилией (7 лет) и сыном Эваном-Александром (2 года).





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