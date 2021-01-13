Украинский телеведущий Владимир Остапчук показал новое жилье, куда переехал вместе с женой Кристиной

Как сообщает Politeka.net, звезда сейчас заселяется в квартиру на Печерских Липках в Киеве, совсем недалеко от своего прошлого места жительства. Он показал обстановку в новых апартаментах на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Владимир Остапчук нашел квартиру поменьше, площадь составляет 67 квадратных метров. "По факту, нам больше не надо", - отметил он в одном из сториз. В ней есть кухня, спальня, гостинная и балкон, который по площади вполне сойдет за еще одну комнату. "Это новая кальянная", - определил шоумен. В коридоре уже стоит довольно крупный шкаф. В спальне можно заметить большой телевизор, кондиционер, немаленькую кровать и окно с роскошным видом, которым ведущий не забыл похвастаться.

"Из плюсов - это новый дом, и здесь свежий ремонт. Из минусов - это новый дом, и у соседей ремонт, это не очень хорошо", - высказался Владимир Остапчук. К слову, они с Кристиной уже начали перевозить коробки с вещами на новое место.

Ранее Владимир выложил в сториз кадры из трехэтажного пентхауса площадью 140 квадратных метров с выходом на крышу и великолепным видом. Он в шутку подписал "Мы переезжаем", обращаясь к жене в соцсети. Апартаменты явно понравились телеведущему, но, вероятно, оказались не по карману.

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