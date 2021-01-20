Известный украинский ведущий Владимир Остапчук превратился в накачанного Супермэна ради нового эфира шоу «Маска»
Как сообщает Politeka.net, соответствующие кадры появились на странице развлекательной программы в Инстаграм.
Судя по опубликованному видео, в следующем эфире зрителей ждет эффектное появление ведущего. На кадрах Остапчук спускается на сцену из-под потолка, а затем величественно шагает в костюме Супермэна с накачанным телом. За ним следом идут два охранника, которые заставляют "развеваться на ветру" его плащ.
«Этому городу нужен новый супергерой! Наш суперведущий Владимир Остапчук гарантирует, что в эту субботу вы будете в полной безопасности», - говорится в подписи к видео.
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Поклонники тут же отреагировали на видео.
«Мы ему верим», «Я бы тоже так полетал», «У Остапчука и так суперэго раздуто, а вы его еще и в такой костюм одели и свита по бокам ... Единственный минус этого шоу - это "супер" ведущий», - пишут люди.
Отметим, что в то же время на своей странице в Инстаграм ведущий поделился неожиданными подробностями из своей личной жизни. Так, поклонники задали ведущему довольно личный вопрос:
«Приставали богатые женщины с неприличными предложениями?».
Ведущий решил ответить на него прямо, и признался, что такие ситуации действительно возникали.
«Да, и не раз. Но Вова только по любви», - заявил он.
Этот пост он сопроводил своей фотографией в пикантном костюме.
Напомним, Мистер Маска из нового шоу покрасовался вычурным образом перед юными красотками: «Это ж Винник».
Как сообщала Politeka, ведущий шоу "Маска" Остапчук признался, зачем обрывает телефон экс-жены: "Каждый день...".
Также Politeka писала, что жена Остапчука показала, какой симпатичной блондинкой была до встречи с ним: "Я и Джек".