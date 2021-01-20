Известный украинский ведущий Владимир Остапчук превратился в накачанного Супермэна ради нового эфира шоу «Маска»

Как сообщает Politeka.net, соответствующие кадры появились на странице развлекательной программы в Инстаграм.

Судя по опубликованному видео, в следующем эфире зрителей ждет эффектное появление ведущего. На кадрах Остапчук спускается на сцену из-под потолка, а затем величественно шагает в костюме Супермэна с накачанным телом. За ним следом идут два охранника, которые заставляют "развеваться на ветру" его плащ.

«Этому городу нужен новый супергерой! Наш суперведущий Владимир Остапчук гарантирует, что в эту субботу вы будете в полной безопасности», - говорится в подписи к видео.

Поклонники тут же отреагировали на видео.

«Мы ему верим», «Я бы тоже так полетал», «У Остапчука и так суперэго раздуто, а вы его еще и в такой костюм одели и свита по бокам ... Единственный минус этого шоу - это "супер" ведущий», - пишут люди.

Отметим, что в то же время на своей странице в Инстаграм ведущий поделился неожиданными подробностями из своей личной жизни. Так, поклонники задали ведущему довольно личный вопрос:

«Приставали богатые женщины с неприличными предложениями?».

Ведущий решил ответить на него прямо, и признался, что такие ситуации действительно возникали.

«Да, и не раз. Но Вова только по любви», - заявил он.

Этот пост он сопроводил своей фотографией в пикантном костюме.

Напомним, Мистер Маска из нового шоу покрасовался вычурным образом перед юными красотками: «Это ж Винник».

Как сообщала Politeka, ведущий шоу "Маска" Остапчук признался, зачем обрывает телефон экс-жены: "Каждый день...".

Также Politeka писала, что жена Остапчука показала, какой симпатичной блондинкой была до встречи с ним: "Я и Джек".