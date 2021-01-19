Новая жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк удивила неожиданным откровением и ярким фото
Как передает Politeka.net, девушка опубликовала любопытные кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала, как выглядела в детстве.
Так, худощавая Кристина с длинными белокурыми волосами, завязанными в два хвостика, позировала рядом с огромной (по сравнению с ней) собакой. Ныне девушка хоть и осталась такой же стройной, но вот цвет волос поменяла - стала шатенкой.
"Я и Джек, - указала на фото жена Остапчука и добавила, - Ну, а теперь, пока я пойду собираться, завтракать и тд., предлагаю задать мне интересные вопросики!!!".
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Пользователи не спешили воспользоваться шансом, поэтому жена Остапчука решила сама рассказать историю из своего "экономного детства".
По ее словам, за неимением средств на косметику, она часто бывала в гостях у своей подруги, у которой было всё.
"Локдаун для меня проходит не очень экономно... В юности, когда я была еще маленькая, лет 13-14, возможности на такую косметику у меня не было - я из очень простой семьи... Но у моей подруги было всё, и я обожала к ней приходить домой, потому что можно было всё на себя намазать... Сейчас я закрываю все гештальты и покупаю все то, на что не было возможности когда-то", - похвасталась Кристина покупками.
Ранее мы рассказывали, как Горняк "сбежала" от мужа к маме, получив от той неожиданный урок.
Девушка показала, чем ее угощали в родительском доме: супом-капустняком и домашней выпечкой. Кристина пожаловалась на то, что не умеет так же превосходно готовить. Мама ее тогда успокоила ответом, что сама начала кулинарить только в 50 лет.
"Так что у меня все еще впереди!", - выдохнула жена Остапчука.
Напомним, что удовлетворенный Остапчук показал, как его балует новая возлюбленная: "Сегодня жена...".
Как сообщала Politeka, жена Остапчука в платье с разрезами растаяла в объятиях мужа, показав настоящие чувства: «Мы в невесомости…».
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