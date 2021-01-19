Новая жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк удивила неожиданным откровением и ярким фото

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала любопытные кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала, как выглядела в детстве.

Так, худощавая Кристина с длинными белокурыми волосами, завязанными в два хвостика, позировала рядом с огромной (по сравнению с ней) собакой. Ныне девушка хоть и осталась такой же стройной, но вот цвет волос поменяла - стала шатенкой.

"Я и Джек, - указала на фото жена Остапчука и добавила, - Ну, а теперь, пока я пойду собираться, завтракать и тд., предлагаю задать мне интересные вопросики!!!".

Пользователи не спешили воспользоваться шансом, поэтому жена Остапчука решила сама рассказать историю из своего "экономного детства".

По ее словам, за неимением средств на косметику, она часто бывала в гостях у своей подруги, у которой было всё.

"Локдаун для меня проходит не очень экономно... В юности, когда я была еще маленькая, лет 13-14, возможности на такую косметику у меня не было - я из очень простой семьи... Но у моей подруги было всё, и я обожала к ней приходить домой, потому что можно было всё на себя намазать... Сейчас я закрываю все гештальты и покупаю все то, на что не было возможности когда-то", - похвасталась Кристина покупками.

Ранее мы рассказывали, как Горняк "сбежала" от мужа к маме, получив от той неожиданный урок.

Девушка показала, чем ее угощали в родительском доме: супом-капустняком и домашней выпечкой. Кристина пожаловалась на то, что не умеет так же превосходно готовить. Мама ее тогда успокоила ответом, что сама начала кулинарить только в 50 лет.

"Так что у меня все еще впереди!", - выдохнула жена Остапчука.

Напомним, что удовлетворенный Остапчук показал, как его балует новая возлюбленная: "Сегодня жена...".

Как сообщала Politeka, жена Остапчука в платье с разрезами растаяла в объятиях мужа, показав настоящие чувства: «Мы в невесомости…».

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