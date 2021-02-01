Жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк похвасталась кулинарными талантами



Как передает Politeka.net, видео артиста опубликовала на своей страничке в Instagram.

33-летняя юрист Кристина Горняк решила побаловать возлюбленного борщем, что стало для нее небывалым достижением.



"Сегодня исторический момент. Я кормлю мужа, и не только мужа, борщем", - поделилась Кристина, показав отца Владимира.

"Значит так, я, как начальник коммитета по вопросам борща в Тернополе, авторитетно заявляю: это - вкусно", - заявил Остапчук отведав блюдо.

Судя по реакции телеведущего, его ответ не сильно понравился любимой и он начал убеждать ее в том, что борщ действительно получился.

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