Жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк похвасталась кулинарными талантами
Как передает Politeka.net, видео артиста опубликовала на своей страничке в Instagram.
33-летняя юрист Кристина Горняк решила побаловать возлюбленного борщем, что стало для нее небывалым достижением.
"Сегодня исторический момент. Я кормлю мужа, и не только мужа, борщем", - поделилась Кристина, показав отца Владимира.
"Значит так, я, как начальник коммитета по вопросам борща в Тернополе, авторитетно заявляю: это - вкусно", - заявил Остапчук отведав блюдо.
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Судя по реакции телеведущего, его ответ не сильно понравился любимой и он начал убеждать ее в том, что борщ действительно получился.
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