Новая жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк огорошила признанием

Как передает Politeka.net, 33-летняя красотка опубликовала в своих "сториз" в Инстаграм свежий кадр, ответив на вопрос подписчиков.

В частности, фанаты девушки поинтересовались, были ли у нее когда-нибудь панические атаки. Кристина неожиданно рассказала всю правду.

Оказывается, что переболев китайским вирусом в конце лета, начале осени прошлого года, Горняк еще долго приходила в себя, боясь тяжелых последствий заболевания.

"После ковид было что-то похожее. Через две недели началось такое состояние, типа, у меня воспаление легких, я начала сильно паниковать и умолять Вову везти меня в больницу, что я умираю... Потом в итоге я сделала опять все обследования. Врачи сказали, что здорова, и тогда начала успокаиваться", - поделилась жена Остапчука.

Напомним, Кристина рассказывала в Инстаграм, как проходила ее борьба с коварным вирусом. Тогда этот же недуг подкосил и ее возлюбленного - им даже пришлось перенести дату свадьбы.

"У меня запершило в горле, потом 1 день температура 37.2 и все. На 2 или 3 день у меня пропали все ощущения запахов и вкуса. Возвращаться начали на 18 день и постепенно... Не знаю, все ли мы делали правильно, но раз мы живы, точно уже не плохо!"

Ранее мы сообщали, Горняк поделилась в Инстаграм, на какие жертвы ей пришлось пойти ради красоты. Девушка впервые очутилась у врача-остеопата, сделавшего ей необычный массажи лица.

"Так больно мне не было никогда еще! Не знаю, что она делала с шеей, лицом, головой, но говорят, что это очень круто... Мне кажется, что я помолодела... В следующий раз мы будем рассматривать мое тело, какие есть проблемы...", - отметила Кристина.

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