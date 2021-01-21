"Первый раз такое было!"

Новая жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк не сдержала эмоций

Как передает Politeka.net, 33-летняя девушка опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых рассказала о болезненной процедуре - чего не сделаешь ради красоты.

Так, в домашнем наряде, с хвостиком и минимумом косметики на лице, Горняк, сидя у себя на кухне, раскрыла детали. При этом она держала в руке бокал с, предположительно, мартини и утопленными в нем парочкой оливок.

"Подбухнем вместе!", - обрадовалась Горняк, что можно, наконец, расслабиться, когда вдруг вспомнила о любопытном событии.

"Расскажу про мой сегодняшний опыт. Первый раз такое было!", - подписаны кадры.

"Я вернулась от остеопата... первый раз в жизни делала специфический массаж для лица. Мои подруги уже давно ходят к одной женщине-остеопату и очень довольны... Я решила тоже пойти..., - разоткровенничалась Горняк. - Короче, это было так больно! Так больно мне не было никогда еще! Не знаю, что она делала с шеей, лицом, головой, но говорят, что это очень круто... Мне кажется, что я помолодела... Это необычный массаж, это нажатие специальных точек. В следующий раз мы будем рассматривать мое тело, какие есть проблемы...".

Ранее мы рассказывали, как жена Остапчука изумила уникальным фото - оказывается, еще до знакомства с Владимиром она была блондинкой.

В кадре еще маленькая Кристина позировала с длинными белокурыми волосами, завязанными в два хвостика, рядом с огромной (по сравнению с ней) собакой.

"Я и Джек", - указала на фото девушка.

Напомним, что удовлетворенный Остапчук показал, как его балует новая возлюбленная: "Сегодня жена...".

Как сообщала Politeka, жена Остапчука в платье с разрезами растаяла в объятиях мужа, показав настоящие чувства: «Мы в невесомости…».

Также Politeka писала, что жена Остапчука заговорила о детях спустя три месяца после свадьбы: "В ближайшем году...".