Украинский телеведущий Владимир Остапчук разругался со своей женой Кристиной
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Владимир опубликовал видео, на котором подробно рассказал о своих разборках с благоверной. Кристина в это время сидела обиженная на диване.
Оказалось, что Кристина попросила мужа найти ее на школьной фотографии. Владимир нашел, но неудачно откоментировал внешность жены.
«Сказал, что наверное девочки посимпатичней были в классе, но ты была вот эта. Ну что не так, я не понимаю», - спросил в сторис Остапчук.
Кроме этого, он дал поэтапное объяснение ссоры с женой.
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«Как поссориться с женой:
1) Попытаться найти ее на школьной фото.
2) Откомментить весь класс.
3) Найти самую странную девочку с прищуренным глазом.
4) Угадать.», - описал все стадии конфликта Остапчук.
Стоит отметить, что ссора не выглядела постановочной или шутливой, так как Кристина действительно была обижена. Она отметила, что нормально выглядела на фото и предложила Остапчуку показать свои детские фотографии.
У себя в Инстаграм Кристина показала детское фото, а также призналась, что все милая затея закончилась ссорой. Остапчук на видео выглядел взбешенным и пытался оправдаться.
Напомним, что Остапчук впечатлил "рельефным" телом, показав свою мужскую суперсилу: "Девушки разволновались".
Как сообщала Politeka, озорная жена Остапчука приоткрыла рубашку, показав свои драгоценности: «Дружба эта не для всех…».
Также Politeka писала, что взбешенный Остапчук показал новую квартиру, куда переехал с женой: "Это просто адский ад".