Нова дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк продемонструвала свої коштовності

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото, на яких показувала прикраси. На одному зі знімків Христина грайливо відчинила сорочечку, щоб показати розкішний кулон.

"Діаманти-найкращі друзі дівчат! Правда чи міф? "Але дружба ця не для всіх. Занадто дорого обходиться...»?! Я теж довго жила з переконанням, що діаманти - це мільйони доларів. Але тепер знаю, що не завжди", - зазначила Христина.

За її словами, похід в ювелірний салон - це як похід до психолога. Для дівчини це є окремою терапією і уроком візуалізації. Крім цього, на думку Христини, Діаманти ніколи не вийдуть з моди і завжди будуть виглядати доречно.

На фото Христина насолоджувалася прикрасами і показувала, які варіанти припали їй до душі. Синій картатий піджак, який вона накинула на сорочку, доповнив образ.

У коментарях шанувальниці Христини стали обговорювати своє ставлення до діамантів.

"Я вважаю, що кожна, кожна дівчина повинна мати брюлики! Великий, маленький не має значення, але ми гідні їх! Всім бажаю", «Ви прекрасна», "Уособленням індивідуальності і жіночності)", - пишуть користувачі Мережі.

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