"Перший раз таке було!"

Нова дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк не стримала емоцій

Як передає Politeka.net, 33-річна дівчина опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких розповіла про болючу процедуру - чого не зробиш заради краси.

Так, в домашньому вбранні, з хвостиком і мінімумом косметики на обличчі, Горняк, сидячи у себе на кухні, розкрила деталі. При цьому вона тримала в руці келих з, ймовірно, мартіні та втопленими в ньому парочкою оливок.

"Подбухньом" разом!", - зраділа Горняк, що можна, нарешті, розслабитися, коли раптом згадала про цікаву подію.

"Розповім про мій сьогоднішній досвід. Перший раз таке було!", - підписані кадри.

"Я повернулася від остеопата... перший раз в житті робила специфічний масаж для обличчя. Мої подруги вже давно ходять до однієї жінки-остеопата та дуже задоволені... Я вирішила теж піти..., - розговорилася Горняк. - Коротше, це було так боляче! Так боляче мені не було ніколи ще! Не знаю, що вона робила з шиєю, обличчям, головою, але кажуть, що це дуже круто... Мені здається, що я помолодшала... Це незвичайний масаж, це натискання спеціальних точок. Наступного разу ми будемо розглядати моє тіло, які є проблеми..."

Раніше ми розповідали, як дружина Остапчука здивувала унікальним фото - виявляється, ще до знайомства з Володимиром вона була блондинкою.

У кадрі ще маленька Христина позувала з довгим білявим волоссям, зав'язаним у два хвостика, поруч з величезною (в порівнянні з нею) собакою.

"Я і Джек", - вказала на фото дівчина.

Нагадаємо, що задоволений Остапчук показав, як його балує нова кохана: "сьогодні дружина...".

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука в сукні з розрізами розтанула в обіймах чоловіка, показавши справжні почуття: «ми в невагомості...».

Також Politeka писала, що дружина Остапчука заговорила про дітей через три місяці після весілля: "у найближчому році...".