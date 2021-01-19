Нова дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк здивувала несподіваним одкровенням і яскравим фото

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала цікаві кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показала, як виглядала в дитинстві.

Так, худорлява Христина з довгим білявим волоссям, зав'язаним у два хвостика, позувала поруч з величезною (в порівнянні з нею) собакою. Нині дівчина хоч і залишилася такою ж стрункою, але ось колір волосся поміняла - стала шатенкою.

"Я і Джек, - вказала на фото дружина Остапчука і додала, - Ну, а тепер, поки я піду збиратися, снідати і тд., пропоную задати мені цікаві питаннячка!!!".

Користувачі не поспішали скористатися шансом, тому дружина Остапчука вирішила сама розповісти історію зі свого "економного дитинства".

За її словами, через брак коштів на косметику, вона часто бувала в гостях у своєї подруги, у якої було все.

"Локдаун для мене проходить не дуже економно... В юності, коли я була ще маленька, років 13-14, можливості на таку косметику у мене не було - я з дуже простої сім'ї... Але у моєї подруги було все, і я обожнювала до неї приходити додому, тому що можна було все на себе намазати... Зараз я закриваю всі гештальти і купую все те, на що не було можливості колись", - похвалилася Христина покупками.

Раніше ми розповідали, як Горняк "втекла" від чоловіка до мами, отримавши від тієї несподіваний урок.

Дівчина показала, чим її пригощали в батьківській хаті: супом-капусняком і домашньою випічкою. Христина поскаржилася на те, що не вміє так само чудово готувати. Мама її тоді заспокоїла відповіддю, що сама почала кулінарити тільки в 50 років.

"Так що у мене все ще попереду!", - видихнула дружина Остапчука.

Нагадаємо, що задоволений Остапчук показав, як його балує нова кохана: "сьогодні дружина...".

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука в сукні з розрізами розтанула в обіймах чоловіка, показавши справжні почуття: «ми в невагомості...».

Також Politeka писала, що дружина Остапчука заговорила про дітей через три місяці після весілля: "у найближчому році...".