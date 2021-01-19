Нова дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк здивувала несподіваним одкровенням і яскравим фото
Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала цікаві кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показала, як виглядала в дитинстві.
Так, худорлява Христина з довгим білявим волоссям, зав'язаним у два хвостика, позувала поруч з величезною (в порівнянні з нею) собакою. Нині дівчина хоч і залишилася такою ж стрункою, але ось колір волосся поміняла - стала шатенкою.
"Я і Джек, - вказала на фото дружина Остапчука і додала, - Ну, а тепер, поки я піду збиратися, снідати і тд., пропоную задати мені цікаві питаннячка!!!".
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Користувачі не поспішали скористатися шансом, тому дружина Остапчука вирішила сама розповісти історію зі свого "економного дитинства".
За її словами, через брак коштів на косметику, вона часто бувала в гостях у своєї подруги, у якої було все.
"Локдаун для мене проходить не дуже економно... В юності, коли я була ще маленька, років 13-14, можливості на таку косметику у мене не було - я з дуже простої сім'ї... Але у моєї подруги було все, і я обожнювала до неї приходити додому, тому що можна було все на себе намазати... Зараз я закриваю всі гештальти і купую все те, на що не було можливості колись", - похвалилася Христина покупками.
Раніше ми розповідали, як Горняк "втекла" від чоловіка до мами, отримавши від тієї несподіваний урок.
Дівчина показала, чим її пригощали в батьківській хаті: супом-капусняком і домашньою випічкою. Христина поскаржилася на те, що не вміє так само чудово готувати. Мама її тоді заспокоїла відповіддю, що сама почала кулінарити тільки в 50 років.
"Так що у мене все ще попереду!", - видихнула дружина Остапчука.
Нагадаємо, що задоволений Остапчук показав, як його балує нова кохана: "сьогодні дружина...".
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