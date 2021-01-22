Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука приготувала приємний сюрприз в японському образі

Як повідомляє Politeka.net, дівчина вбралася гейшею, щоб порадувати знаменитого чоловіка, і показала результат на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". На одному з опублікованих фото Христина Гірник відображена в ніжно-рожевому шовковому халаті з квітковими візерунками і бантиком на поясі, волосся вона зібрала в традиційну японську зачіску і скріпила спицями. На іншому знімку красуня розгорнула велике віяло, взяла в руку тарілку з суші і пікантно підняла ногу, яка вислизнула з-під халата.

"Сьогодні я буду гейшею" 💋 👘 Завітала до мене зранку така думка, наткнувшись на картинки апетитного, соковитого 🍣 лосося. Через це локдауна можливості посидіти в ресторані немає, та й навіщо якщо є доставка!👌. Побудувала наполеонівські плани: закупитися 🐟 🍱 інгредієнтами, і здивувати чоловіка японською вечерею. Але щось пішло не так, і часу на підготовку не залишилося", - зазначила Христина в описі до посту.

Володимиру Остапчуку явно сподобався сюрприз дружини, адже він в коментарях натякнув, що не проти повторити: "Костюмчик я попрошу залишити 😍". Шанувальники не залишилися осторонь і оцінили перетворення Христини:

"Гейша-супер!!!!🔥 "; "Образ вогонь"; " Христина, ви чарівна жінка😎 🌹"; "яка шикарна ідея для атмосферного романтичного вечора! І звичайно, просто чудове втілення цієї ідеї в реалі, супер!!! Спасибі, що поділилися!"; "Милі стрілочки вийшли"; " Просто розумничка. Дивлюся і думаю як пощастило Остапчуку з Вами. Справжня жінка, яка вміє все"; "красиве кіомоно, але бантик ззаду повинен бути".

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