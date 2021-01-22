Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука приготовила приятный сюрприз в японском образе

Как сообщает Politeka.net, девушка нарядилась гейшей, чтобы порадовать знаменитого мужа, и показала результат на своей странице в соцсети "Инстаграм". На одном из опубликованных фото Кристина Горняк запечатлена в нежно-розовом шелковом халате с цветочными узорами и бантиком на поясе, волосы она собрала в традиционную японскую прическу и скрепила спицами. На другом снимке красотка развернула большой веер, взяла в руку тарелку с суши и пикантно приподняла ногу, которая выскользнула из-под халата.

«Сегодня я буду гейшей»💋👘 Посетила меня с утра такая мысль, наткнувшись на картинки аппетитного, сочного 🍣 лосося. Из-за этого локдауна возможности посидеть в ресторане нет, да и зачем если есть доставка!👌. Построила наполеоновские планы: Закупиться 🐟 🍱 ингредиентами, и удивить мужа японским ужином. Но что-то пошло не так, и времени на готовку не осталось", - отметила Кристина в описании к посту.

Владимиру Остапчуку явно понравился сюрприс жены, ведь он в комментариях намекнул, что не прочь повторить: "Костюмчик я попрошу оставить 😍". Поклонники не остались в стороне и оценили преображение Кристины:

"Гейша - супер!!!!🔥"; "Образ огонь"; "Кристина, вы волшебная женщина 😎🌹"; "Какая шикарная идея для атмосферного романтического вечера! И конечно, просто великолепное воплощение этой идеи в реале, супер!!! Спасибо, что поделились!"; "Милые стрелочки получились"; "Просто умничка. Смотрю и думаю как повезло Остапчуку с Вами. Настоящая женщина, которая умеет все"; "Красивое киомоно, но бантик сзади должен быть".

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