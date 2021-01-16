Молодая жена телеведущего Владимира Остапчука раскрыла подробности личной жизни после свадьбы

Как сообщает Politeka.net, Кристина (в девичестве Горняк) ответила на вопросы поклонников на своей странице в соцсети "Инстаграм". Она выложила пикантное фото с курорта, на котором запечатлена в красном бюстгальтере, коротких черных шертах, полосатой рубашке и колпаке Деда Мороза. Девушка позировала для снимка, присев на спинку кресла у бассейна. Судя по зелени на деревьях и теплому наряду, кадр сделан во время отдыха на курорте.

Пользователям сети стало интересно, ревнует ли Кристина своего знаменитого мужа к другим девушкам. Возлюбленная Остапчука ответила весьма категорично: "А у Вовы нет других девушек, у него есть жена!".

Кристина также выложила фото декоративных статуэток с телами обнаженных женщин, которые украшают комод, в этом сториз она привела еще один вопрос от поклонников: "Елена дает детей Владимиру". На этот раз новая супруга Владимира Остапчука уклонилась от ответа и попросила: "Могли бы вы такие вопросы задавать родителям детей, а не мне".

Ранее Кристина рассказала другие подробности о своих отношениях с Владимиром Остапчуком и его бывшей женой Еленой Войченко:

"У меня отношения с Вовой, я больше по мальчикам. Но если вы про то, общаемся мы или нет, то – нет", – написала она.

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