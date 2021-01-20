Новая жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк продемонстрировала свои таланты

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала несколько сторис, в которых показала, чем занимается на досуге. Кристина была в танцевальном зале, но поспешила заинтриговать поклонников.

«Ну что, есть какие-то варианты, где я сегодня? И с кем я сегодня? И что я делаю сегодня? Я танцую танго!», - отметила Кристина, снимая победителя «Танців з зірками» Игоря Кузьменко.

Как известно, Кузьменко несколько раз участвовал в шоу, победив в паре с Натальей Могилевской. Также его ставили в пару со Славой Каминской, но певица получила травму и преждевременно покинула шоу.

«Пришла встряхнуть стариной, и всем очень советую попасть хоть на одно занятие с Игорем!», - написала Горняк, назвав его лучшим танцором.

Далее Кристина опубликовала несколько видео страстного танго. Красотка кружилась в паре с танцором, похоже, совсем забыв о муже. Кстати, сам Владимир Остапчук, как известно, тоже принимал участие в танцевальном шоу в паре с Илоной Гвоздевой.

Отметим, что Кристина Горняк и Владимир Остапчук поженились осенью 2020 года. До этого они встречались год. Как раз в то время, как телеведущий разводился со своей женой.

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