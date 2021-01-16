Молода дружина телеведучого Володимира Остапчука розкрила подробиці особистого життя після весілля

Як повідомляє Politeka.net, Христина (у дівоцтві Гірник) відповіла на запитання шанувальників на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Вона виклала пікантне фото з курорту, на якому зображена в червоному бюстгальтері, коротких чорних шертах, смугастій сорочці і ковпаку Діда Мороза. Дівчина позувала для знімка, присівши на спинку крісла біля басейну. Судячи по зелені на деревах і теплому вбранню, кадр зроблений під час відпочинку на курорті.

Користувачам мережі стало цікаво, чи ревнує Христина свого знаменитого чоловіка до інших дівчат. Кохана Остапчука відповіла вельми категорично: "А у Вови немає інших дівчат, у нього є дружина!".

Христина також виклала фото декоративних статуеток з тілами оголених жінок, які прикрашають комод, в цьому сторіз вона навела ще одне питання від шанувальників: "Олена дає дітей Володимиру". Цього разу нова дружина Володимира Остапчука ухилилася від відповіді і попросила: "Могли б ви такі питання ставити батькам дітей, а не мені".

Раніше Христина розповіла інші подробиці про свої стосунки з Володимиром Остапчуком і його колишньою дружиною Оленою Войченко:

"У мене стосунки з Вовою, я більше по хлопчикам. Але якщо ви про те, спілкуємося ми чи ні, то – ні", – написала вона.

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