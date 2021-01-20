Відомий український ведучий Володимир Остапчук перетворився на накачаного Супермена заради нового ефіру шоу "Маска"

Як повідомляє Politeka.net, відповідні кадри з'явилися на сторінці розважальної програми в Instagram.

Судячи з опублікованого відео, в наступному ефірі глядачів чекає ефектна поява ведучого. На кадрах Остапчук спускається на сцену з-під стелі, а потім велично крокує в костюмі Супермена з накачаним тілом. За ним слідом йдуть два охоронці, які змушують "майоріти на вітрі" його плащ.

"Цьому місту потрібен новий супергерой! Наш суперведучий Володимир Остапчук гарантує, що цієї суботи ви будете в цілковитій безпеці", - йдеться у підписі до відео.

Шанувальники тут же відреагували на відео.

"Ми йому віримо", "я б теж так політав", "у Остапчука і так суперего роздуто, а ви його ще й в такий костюм одягли і свита з боків ... Єдиний мінус цього шоу - це "супер" ведучий", - пишуть люди.

Відзначимо, що в той же час на своїй сторінці в Instagram ведучий поділився несподіваними подробицями зі свого особистого життя. Так, шанувальники поставили ведучому досить особисте питання:

"Приставали багаті жінки з непристойними пропозиціями?".

Ведучий вирішив відповісти на нього прямо, і зізнався, що такі ситуації дійсно виникали.

"Так, і не раз. Але Вова тільки по любові", - заявив він.

Цей пост він супроводив своєю фотографією в пікантному костюмі.

Нагадаємо, Містер Маска з нового шоу покрасувався химерним чином перед юними красунями: "Це ж Винник".

Як повідомляла Politeka, ведучий шоу "Маска" Остапчук зізнався, навіщо обриває телефон екс-дружини: "Кожен день...".

Також Politeka писала, що дружина Остапчука показала, якою симпатичною блондинкою була до зустрічі з ним: "Я і Джек".