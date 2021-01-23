Новая жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк продемонстрировала свои драгоценности

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото, на которых показывала украшения. На одном из снимков Кристина игриво распахнула рубашечку, чтобы показать роскошный кулон.

«Бриллианты—лучшие друзья девушек! Правда или миф? «Но дружба эта не для всех. Слишком дорого обходится...»?! Я тоже долго жила с убеждением, что бриллианты - это миллионы долларов. Но теперь знаю, что не всегда», - отметила Кристина.

По ее словам, поход в ювелирный салон – это как поход к психологу. Для девушки это является отдельной терапией и уроком визуализации. Кроме этого, по мнению Кристины, бриллианты никогда не выйдут из моды и всегда будут смотреться уместно.

На фото Кристина наслаждалась украшениями и показывала, какие варианты пришлись ей по душе. Синий клетчатый пиджак, который она накинула на рубашку, дополнил образ.

В комментариях поклонницы Кристины стали обсуждать свое отношение к бриллиантам.

«Я считаю, что каждая, каждая девушка должна иметь брюлики! Большой, маленький не имеет значение, но мы достойны их! Всем желаю», «Вы прекрасная», «Олицетворением индивидуальности и женственности)», - пишут пользователи сети.

Напомним, что жена Остапчука показала, какой симпатичной блондинкой была до встречи с ним: "Я и Джек".

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