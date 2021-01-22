Український телеведучий Володимир Остапчук розповів про труднощі переїзду на нову квартиру в Києві

Як пише Politeka.net, зірка виклав у сторіз "Instagram" відео, зняте в апартаментах під час розпакування речей. Можна помітити, що частину майна Володимир вже встиг розставити на поличках у вітальні, але чимала частина кімнати завалена картонними коробками.

"Хлопці, чесно, я в дикому шоці. Навіщо людині стільки речей? Це просто пекельне пекло, це ми ще половину навіть не розібрали", - заявив обурений Остапчук у своєму ролику.

На задньому плані можна помітити, що кухню Володимир разом зі своєю новою дружиною Христиною вже встигли повністю обставити.

Варто відзначити, що нещодавно подружжя прийняло рішення переїхати незабаром після Різдва і знайшли підходящий варіант зовсім поруч зі своїм минулим житлом. За словами Христини, раніше вони з Володимиром знімали квартиру побільше, щоб бачитися з дітьми телеведучого від першого шлюбу, але незабаром така необхідність відпала через сімейні проблеми з колишньою дружиною Оленою Войченко.

"Як Ви знаєте, ми брали таку велику (квартиру), тому що планували, що діти Володимира будуть приходити до нас. Але поки що це не виходить. Тому ми переїжджаємо в меншу", - розповіла Христина шанувальникам в соціальній мережі.

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