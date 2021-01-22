Украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал о трудностях переезда на новую квартиру в Киеве

Как пишет Politeka.net, звезда выложил в сториз "Инстаграм" видео, снятое в апартаментах во время распаковки вещей. Можно заметить, что часть имущества Владимир уже успел расставить на полочках в гостинной, но немалая часть комнаты завалена картонными коробками.

"Ребята, честно, я в диком шоке. Зачем человеку столько вещей? Это просто адский ад, это мы еще половину даже не разобрали", - заявил возмущенный Остапчук в своем ролике.

На заднем плане можно заметить, что кухню Владимир вместе со своей новой женой Кристиной уже успели полностью обставить.

Стоит отметить, что недавно супруги приняли решение переехать вскоре после Рождества и нашли подходящий вариант совсем рядом со своим прошлым жильем. По словам Кристины, раньше они с Владимиром снимали квартиру побольше, чтобы видеться с детьми телеведущего от первого брака, но вскоре такая необходимость отпала из-за семейных проблем с бывшей женой Еленой Войченко.

"Как вы знаете, мы брали такую большую (квартиру), потому что планировали, что дети Владимира будут приходить к нам. Но пока что это не получается. Поэтому мы переезжаем в меньшую", - рассказала Кристина поклонникам в социальной сети.

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