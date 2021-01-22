Украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал о трудностях переезда на новую квартиру в Киеве
Как пишет Politeka.net, звезда выложил в сториз "Инстаграм" видео, снятое в апартаментах во время распаковки вещей. Можно заметить, что часть имущества Владимир уже успел расставить на полочках в гостинной, но немалая часть комнаты завалена картонными коробками.
"Ребята, честно, я в диком шоке. Зачем человеку столько вещей? Это просто адский ад, это мы еще половину даже не разобрали", - заявил возмущенный Остапчук в своем ролике.
На заднем плане можно заметить, что кухню Владимир вместе со своей новой женой Кристиной уже успели полностью обставить.
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Стоит отметить, что недавно супруги приняли решение переехать вскоре после Рождества и нашли подходящий вариант совсем рядом со своим прошлым жильем. По словам Кристины, раньше они с Владимиром снимали квартиру побольше, чтобы видеться с детьми телеведущего от первого брака, но вскоре такая необходимость отпала из-за семейных проблем с бывшей женой Еленой Войченко.
"Как вы знаете, мы брали такую большую (квартиру), потому что планировали, что дети Владимира будут приходить к нам. Но пока что это не получается. Поэтому мы переезжаем в меньшую", - рассказала Кристина поклонникам в социальной сети.
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