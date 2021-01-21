Популярный украинский ведущий Владимир Остапчук показал свой эпатажный образ с нового выпуска шоу «Маска» и задал важный вопрос женщинам

Шоумен порадовал поклонников новым постом на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, судя по кадрам, в новом эфире зрителей шоу ждет появление Остапчука-супермена. Именно в таком костюме ведущий стоит перед залом. Ведущему пришлось примерить характерный красный плащ супергероя и костюм с «накачанным» телом.

Остапчук также поделился видео, на котором он пафосно шагает по сцене, а за ним следом идут «охранники», которые заставляют его плащ развеваться на лету.

Эти кадры ведущий сопроводил важным вопросом к женщинам.

«Вопрос девочкам! Что для Вас мужская суперсила?», - поинтересовался Остапчук.

Его поклонницы тут же отреагировали на пост.

«Верность своей семье, любовь и забота!», «Костюмчик супер», «Как это развидеть», «Когда сказал-сделал», «Умение понимать женщину», «Уметь быть благодарным за все, что мы, ради вас делаем каждый день!», «Умный мужчина, это сейчас большая редкость», «быть всегда мужчиной! любящим мужем и отцом», «Когда ночью на плачь ребенка, он говорит спи я подойду», «Вот это подклад, девушки разволновались», - пишут люди.

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