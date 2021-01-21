Популярний український ведучий Володимир Остапчук показав свій епатажний образ з нового випуску шоу "Маска" і поставив важливе питання жінкам
Шоумен порадував шанувальників новим постом на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.
Так, судячи з кадрів, в новому ефірі глядачів шоу чекає поява Остапчука-супермена. Саме в такому костюмі ведучий стоїть перед залом. Ведучому довелося приміряти характерний червоний плащ супергероя і костюм з «накачаним» тілом.
Остапчук також поділився відео, на якому він пафосно крокує по сцені, а за ним слідом йдуть «охоронці», які змушують його плащ майоріти на льоту.
Ці кадри ведучий супроводив важливим питанням до жінок.
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"Питання дівчаткам! Що для Вас чоловіча суперсила?", - поцікавився Остапчук.
Його шанувальниці тут же відреагували на пост.
"Вірність своїй родині, любов і турбота!", "Костюмчик супер", "як це розвидіти", "коли сказав-зробив", "вміння розуміти жінку", "вміти бути вдячним за все, що ми, заради вас робимо кожен день!", "Розумний чоловік, це зараз велика рідкість", "бути завжди чоловіком! люблячим чоловіком і батьком", "коли вночі на плач дитини, він каже спи я підійду", "Ось це підклад, дівчата розхвилювалися", - пишуть люди.
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