Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука, который ведет шоу «Маска», Кристина Горняк подразнила пикантными кадрами

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм девушка показала, как принимает душ.

«8.23 Доброе утро. Начинаем новый день», - подписала она кадры.

Кристина Горняк записала видео в душе со спины. При этом видео она немного размыла.

Также жена Остапчука рассказала, что провела утром косметические процедуры, а затем вместе с супругом отравилась завтракать к подруге, которая живет в том же парадном.

«Как хорошо, когда подруга живет в одном с тобой парадном. И теперь завтраки мы готовим вместе», - написала Горняк.

Похоже, что завтрак был таким вкусным, что Кристина даже не успела запечатлеть его нетронутым. В «сторис» она показала стол с наполовину съеденными блюдами.

«Но было красиво», - уверяет Горняк.

«На Вову смотреть красиво», - добавила ее подруга.

«Зато смотри, какие у тебя чашки красивые. Дорого-богато», - сделала комплимент подруге жена Остапчука.

Напомним, что жена Остапчука без капли скромности выставила ягодицы в обтягивающем наряде: "Крис, да ты огонь".

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