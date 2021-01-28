Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука, который ведет шоу «Маска», Кристина Горняк подразнила пикантными кадрами
Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм девушка показала, как принимает душ.
«8.23 Доброе утро. Начинаем новый день», - подписала она кадры.
Кристина Горняк записала видео в душе со спины. При этом видео она немного размыла.
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Также жена Остапчука рассказала, что провела утром косметические процедуры, а затем вместе с супругом отравилась завтракать к подруге, которая живет в том же парадном.
«Как хорошо, когда подруга живет в одном с тобой парадном. И теперь завтраки мы готовим вместе», - написала Горняк.
Похоже, что завтрак был таким вкусным, что Кристина даже не успела запечатлеть его нетронутым. В «сторис» она показала стол с наполовину съеденными блюдами.
«Но было красиво», - уверяет Горняк.
«На Вову смотреть красиво», - добавила ее подруга.
«Зато смотри, какие у тебя чашки красивые. Дорого-богато», - сделала комплимент подруге жена Остапчука.
Напомним, что жена Остапчука без капли скромности выставила ягодицы в обтягивающем наряде: "Крис, да ты огонь".
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