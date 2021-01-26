Жену телеведущего Владимира Остапчука Кристину заподозрили в беременности

Как сообщает Politeka.net, сейчас супруги вместе отдыхают на горнолыжном курорте, и поклонники заметили, что девушка совсем не катается, в отличие от своего мужа. Кристина решилась на откровенное признание в своем микроблоге "Инстаграм".

"Кукусики, друзья. Вы знаете, было очень много вопросов, почему я не катаюсь на лыжах, не беременна ли я или еще что-то в этом духе. Многие писали: поздравляем, вы беременны, поэтому не катаетесь. Нет, все намного проще. Во-первых, я никогда не каталась на лыжах, во-вторых, когда-то, в свои 17 или 18 лет у меня была автокатастрофа, после которой у меня был депрессионный перелом позвонка... Естественно, то, что случилось с моим позвоночником, не дает мне в принципе ни кататься на лыжах, ни на санках, ни на чем, что может давать какую-то компрессию для моей спины. Поэтому я, пока муж катается, релаксирую на диване, получаю от этого колоссальное удовольствие, потому что в Киеве мы все время куда-то спешим", - заявила жена Остапчука в сториз.

Чуть больше информации Кристина подала в подписи к роликам:

"Еще я поняла, что я стала трусишкой. Но полежать на диване для меня - это роскошь. В Киеве у меня это случается очень редко. Чистый кайф!".

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