Новая жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк затронула серьезную тему, говоря с подписчиками

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Кристина затеяла популярную среди блогеров рубрику ответов на вопросы. Пока красотка со звездным мужем отдыхает на курорте, у нее появилось время, чтобы пообщаться со своими поклонниками.

«Аборт?», - спросил один из подписчиков Кристину.

«Нет. И думаю, что никогда бы не сделала. Считаю, что если не хочешь детей – предохраняйтесь», - честно ответила женщина.

На вопрос про абьюзивные отношения Кристина тоже решила поделиться собственным опытом. Она отметила, что у нее были сложные неприятные отношения, но жизни в абьюзе не было.

«Когда чувствую негатив – бегу и закрываюсь. Хочу больше позитива. Хочу ходить и улыбаться до неприличия много», - отметила красотка.

Кроме этого, Кристина решила рассказать, что никогда не была обделена вниманием мужчин. По мнению девушки, у каждого свой путь. Кому-то хорошо одному, кому-то хорошо с семьей, а другим комфортно жить в гостевом браке.

«Главное найти свой баланс, а не поддаваться общественному мнению», - подытожила Горняк.

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