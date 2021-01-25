Нова дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк показала себе і розповіла про впевненість
На фото Христина позувала в топі і штанях, лежачи на дивані. Зірка розвернулася боком і акцентувала увагу на сідницях, не показавши навіть обличчя. Горняк спокусливо вигнулася, хвалячись пружними сідницями, за які взялася однією рукою. На інших знімках дружина Остапчука показала себе з інших ракурсів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Як бути в собі впевненим ?!
Думаю, комусь це дано з самого народження, а комусь доводиться цей навик в собі вирощувати і опрацьовувати. І зовсім це не пов'язано з тим, якої зовнішності людина.
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Ось для мене важливо, щоб на мене звертали увагу як і чоловіки так і дівчата. Це як індикатор того, що я сьогодні «хороша», - написала зірка.
Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Приголомшливо виглядаєш", " Кріс, Та Ти вогонь. І я вогонь. Так я теж роблю собі компліменти, розглядаю перед дзеркалом і повторюю, яка я красуня", "ви прекрасна".
Ми писали, що нова дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк продемонструвала свої коштовності.
За словами Христини, похід в ювелірний салон-це як похід до психолога. Для дівчини це є окремою терапією і уроком візуалізації. Крім цього, на думку Христини, Діаманти ніколи не вийдуть з моди і завжди будуть виглядати доречно.
Нагадаємо, скандальний Остапчук посварився з дружиною, публічно зганьбивши її
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