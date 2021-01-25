Новая жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк показала себя и рассказала об уверенности

На фото Кристина позировала в топе и штанах, лежа на диване. Звезда развернулась боком и акцентировала внимание на ягодицах, не показав даже лицо. Горняк соблазнительно выгнулась, хвастаясь упругими ягодицами, за которые взялась одной рукой. На других снимках жена Остапчука показала себя из других ракурсов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Как быть в себе уверенным ?!

Думаю, кому-то это дано с самого рождения, а кому-то приходится этот навык в себе взращивать и прорабатывать. И совсем это не связано с тем, какой внешности человек.

Вот для меня важно, чтобы на меня обращали внимание как и мужчины так и девушки. Это как индикатор того, что я сегодня «хороша», - написала звезда.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Потрясающе выглядишь", "Крис, да ты огонь. И я огонь. Да я тоже делаю себе комплименты, разглядываю перед зеркалом и повторяю, какая я красотка", "Вы прекрасная".

Мы писали, что новая жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк продемонстрировала свои драгоценности.

По словам Кристины, поход в ювелирный салон – это как поход к психологу. Для девушки это является отдельной терапией и уроком визуализации. Кроме этого, по мнению Кристины, бриллианты никогда не выйдут из моды и всегда будут смотреться уместно.

Напомним, скандальный Остапчук разругался с женой, публично опозорив ее

А еще Politeka писала, что жена Владимира Остапчука побаловала ведущего, превратившись в горячую гейшу

Также Politeka сообщала, что взбешенный Остапчук показал новую квартиру, куда переехал с женой



