Нова дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк приголомшила зізнанням

Як передає Politeka.net, 33-річна красуня опублікувала в своїх "сторіз" в Instagram свіжий кадр, відповівши на питання фоловерів.

Зокрема, фанати дівчини поцікавилися, чи були у неї коли-небудь панічні атаки. Христина несподівано розповіла всю правду.

Виявляється, що перехворівши китайським вірусом в кінці літа, початку осені минулого року, Горняк ще довго оговтувалася, боячись важких наслідків захворювання.

"Після ковід було щось схоже. Через два тижні почався такий стан, типу, у мене запалення легенів, я почала сильно панікувати і благати Вову везти мене в лікарню, що я вмираю... Потім в результаті я зробила знову всі обстеження. Лікарі сказали, що здорова, і тоді почала заспокоюватися", - поділилася дружина Остапчука.

Нагадаємо, Христина розповідала в Instagram, як проходила її боротьба з підступним вірусом. Тоді ця ж недуга підкосила і її коханого - їм навіть довелося перенести дату весілля.

"У мене запершило в горлі, потім 1 день температура 37.2 і все. На 2 або 3 день у мене пропали всі відчуття запахів і смаку. Повертатися почали на 18 день і поступово... Не знаю, чи все ми робили правильно, але раз ми живі, точно вже не погано!"

Раніше ми повідомляли, Горняк поділилася в Instagram, на які жертви їй довелося піти заради краси. Дівчина вперше опинилася у лікаря-остеопата, який зробив їй незвичайний масажі обличчя.

"Так боляче мені не було ніколи ще! Не знаю, що вона робила з шиєю, обличчям, головою, але кажуть, що це дуже круто... Мені здається, що я помолодшала... Наступного разу ми будемо розглядати моє тіло, які є проблеми...", - зазначила Христина.

Нагадаємо, що скандальний Остапчук посварився з дружиною, публічно зганьбивши її: "дівчатка посимпатичней були…»

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