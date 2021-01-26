Украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал, как насладился отдыхом на украинском курорте

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм он опубликовал фото, на котором позировал весьма удивленным и растерянным. Как известно, последние несколько дней Остапчук вместе со своей женой Кристиной отдыхал в Буковеле. Мужчина катался на лыжах, а его супруга наслаждалась спокойным отдыхом в отеле.

Судя по посту, отдых на украинском курорте впечатлил артиста.

«Привет, Бука. У меня было 3 свободных дня, Вова собрал лыжный костюм/жену/чемодан и мотнул в украинский Куршавель. Во-первых, я безумно рад, как развивается Буковель: все больше крутых мест, лучше сервис, новые рестораны и бары», - начал свой рассказ об импровизированном отпуске Остапчук.

Он добавил, что в Буковеле открылось несколько тусовочных мест, где круто отдыхать молодым людям.

В комментариях телеведущему оставили несколько отзывов.

«Огонь», «Мы соскучились», «Очень красивый мужчина», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что жена Остапчука посветила упругой пятой точкой, лежа на диване. Красотка показала себя во всей красе. Она позировала в обтягивающих лосинах, поэтому поклонники смогли рассмотреть прелести красотки.

Напомним, что жена Остапчука напугала состоянием после болезни, умоляла отвезти ее в больницу: "Я умираю...".

Как сообщала Politeka, новую жену Остапчука поздравляют с беременностью, неожиданное заявление: "Я поняла, что стала...".

Также Politeka писала, что жена Остапчука разоткровенничалась с поклонниками, заговорив про аборт: «Если не хочешь детей…».